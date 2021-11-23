Karslıoğlu: "Çalışma yaşamımızda sigortalı olmalıyız"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu,” Çalışma yaşamımızda mutlak surette gereken sigortalı olmaktır. Sektör olarak elbette çalışmalarımız bu paraleldedir” dedi.

Adana Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat, İl Müdür Yardımcısı Ali Yüce ve Sarıçam Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Erdem Kaya, AKAMDER’i ziyaret etti. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu’nun yanı sıra Adana Yıkımcılar ve Hafriyatçılar Dernek Başkanı Seyfettin Can, Çukurova İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı İnş. Müh. Timuçin Güvercin ve Seyhan İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı İnş. Müh. Enes Yılmaz’ın hazır bulunduğu ziyarette inşaat sektörünün kurumla alakalı sorunları ve çözümleri noktasında istişarelerde bulunuldu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “SGK İl Müdürümüz görevde bulunduğu süre içinde bilgi, birikim ve tecrübesiyle başarılı işlere imza atmıştır. Bu anlamda kendisini tebrik ediyoruz. Çalışma yaşamımızda mutlak surette gereken sigortalı olmaktır. Sektör olarak elbette çalışmalarımız bu paraleldedir. Ancak bürokratik bazı engellerle de karşılaştığımız oluyor. Bu sorunların yaşanmaması konusunda SGK yetkilileriyle bilgilendirildik” dedi.

‘Belirli süreli iş sözleşmesi şart’

Adana SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, “İlimizin önde gelen STK’ sı olan AKAMDER ve önemli bir konumda olan inşaat sektörünün temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluyuz. Sektör temsilcilerinin sorunlarıyla ilgili konuları ele aldık. Çözümü noktasında önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bundan sonrada karşılıklı istişarelerimiz devam edecek. İnşaat sektörü temsilcilerimizin en önde gelen sorunlarından birisi olan kısa süreli işlerin akabinde meydana gelen olumsuzluklar. Bunun çözümü de belirli süreli iş sözleşmesi yapmakla mümkün olacaktır” diye konuştu.