Karslıoğlu: "Adana’da derslik artışı olacak"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Adana’da bu sene ciddi bir derslik artışı olacak. Bunu bekliyoruz” dedi.

AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Başkan Yardımcısı Hilmi Tümer, Sayman Yardımcısı Onur Işıklı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali İnan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yaşar Koçak’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Müdürümüz Yaşar Koçak’ın bilgi, birikim ve tecrübe olarak eğitime ve eğitim yatırımlarına olacak katkılarından hiç şüphemiz yoktur. İnşaattan sorumlu Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanan Murat Koçer’e de başarılar diliyoruz. AKAMDER olarak bizler şeffaflık değerlere katkı sunmak isteriz. Müdürümüzün tecrübesi Adana’mıza güzellikler katacaktır. Bakan beyin talimatlarıyla Adana’da bu sene ciddi bir derslik artışı olacak. Bunu bekliyoruz” diye konuştu.

Yaşar Koçak ise ziyaret nedeniyle AKAMDER’e teşekkür ederek, “Eğitimin ilerleyebilmesi için Adana da çok ciddi boyutlarda yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Amacımız elbette eğitime dinamizm katmaktır. Adana kent olarak önemli bir öğrenci, artı öğretmen potansiyeline sahiptir. Her beş kişiden biri öğrenci. Mutlaka bir yatırım atılımı içinde olacağız. Yakın zamanda Adana’mıza ziyarette bulunacak Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’den bu konuda ciddi destek göreceğimize inanıyorum. Dolayısıyla Kamu Müteahhitleriyle olan görüş alışverişlerimiz, kurumların karşılıklı destek olarak devam edecektir” dedi.