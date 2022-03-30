Karnavalda 1954 adet Adanaspor bayrağı dağıtıldı

Adana’da geleneksel hale getirilen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Adanaspor taraftarları, "Daha fazla turuncu" sloganıyla 1954 adet Adanaspor bayrağı dağıttı.

Camianın dinamikleri olan Toros Kaplanları Derneği, Liseli Turbeyler, Adanaspor.Org, Üniversiteli Adanasporlular, Sevdamız Adana, Armemanta ve Arjantin Köşe ekibinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dağıtılan turuncu-beyaz bayraklar ve Adanaspor marşlarıyla eğlenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Toros Kaplanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akgöz, böylesine önemli ve güzel bir etkinliğe destek veren tüm oluşumlara teşekkür etti. Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana için önemli bir tanıtım ve kültürel bir ekinlik olduğunu dile getiren Hasan Akgöz, "Rengimizi bu şehrin simgesi ve aynı zamanda karnavalın ana teması olan portakaldan almış bir kulübüz. Turuncu bizim için çok özel bir renk. Turuncu-Beyaz renkleri taşımaktan ve şehrimizi simgelemekten gurur duyuyoruz. Bu nedenle Portakal Çiçeği Karnavalı biz Adanasporlu taraftarlar için çok özel bir yere sahip. Buna istinaden karnavala katılanlara 1954 adet bayrak dağıttık. Adanaspor marşlarımızla çok keyifli zaman geçirdik. Bu etkinlikte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.