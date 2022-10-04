Karikatürist Derya’dan "Çizgilerle Adana" sergisi

Adanalı Karikatürist Necati Derya, 2018 yılında açtığı “Çizgilerle Adana” sergisinin devamı niteliğindeki eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan serginin kurdelesi 23. Dönem CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel tarafından kesilirken Adanalı sanatçı Serhan Kelleözü de bir mini konser verdi.

Daha önce ilk sergisini 2018 yılında Adana’da “Çizgilerle Adana” adı altında gerçekleştiren sanatçı, ikinci sergisini, Gaziantep’i resimleyerek “Çizgilerle Ayntap” adı altında Gaziantep’te gerçekleştirdi. Üçüncü sergisi, yaşadığı şehir İstanbul’da “Çizgilerle İstanbul” adı altında açan Necati Derya, dördüncü sergisini yine Adana’da açtı.

Derya, sergisi hakkında, "Seçtiğim çini mürekkebi, fırça, rapido kalem ve tarama ucu ile biraz çizgi roman biraz gravür tekniğini harmanlayarak çiziyorum. Bunu yapmadaki amacım; özellikle genç kuşakların yaşadıkları şehirlerini biraz da bu açıdan görmelerini, tanımalarını ve sevmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılan sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.