Karikatür severleri buluşturan festival

Çukurova Belediyesinin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali Metin Uca gösterisiyle sona erdi.

25 Kasım’daki törenle açılışı yapılan festivale yurt dışından ve yurt içinden ünlü karikatüristler katıldı. Adanalı karikatüristlerin ev sahibi yaptığı festivalde karikatür atölyelerinde genç karikatüristler ustalarla bir araya geldi ve onların deneyimlerinden faydalandı.

Pandomim gösterileri, grafitti çizimleri ve ustalarla buluşma gibi etkinliklerle dolu dolu geçen ilk günün ardından festivalin ikinci günü Kadir Doğruer, Halis Dokgöz ve İsmail Serdar Sayar’ın katıldığı karikatür söyleşisi, "Mizah Girmeyen Eve Doktor Girer" başlığı ile yapıldı.

Günün ikinci söyleşisi ise "Yaşamım Çizgi Roman" adı altında gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Ümit Kireççi’nin yaptığı söyleşiye Ergün Gündüz ve Sefa Sofuoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Orhan Kemal Kültür Merkezindeki etkinliğin kapanış gösterisini ünlü gazeteci Metin Uca yaptı. "Bunu mu Demek İstedim" adlı gösteri tamamen dolu salondaki izleyicilerden beğeni topladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de gösteriyi CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay’la birlikte izledi.