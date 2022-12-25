Karataş’ta denize yapay resif bırakıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde, balık popülasyonunun artırılması amacıyla hazırlanan yapay resifler denize bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Karataş Belediyesince yürütülen "Karataş Yapay Resif Projesi" çerçevesinde her biri 850 kilogram ağırlığında olan 400 resif, denizin 2 mil açığında belirlenen 4 noktada suya bırakıldı.

Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan, projenin ilçenin ekonomik yapısında çok önemli yeri olan balıkçılığa ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise denizlerde popülasyonun korunması ve biyolojik çeşitliliğin arttırılmasını sağlayacak ilk yapay resiflerin suya bırakıldığını belirtti. Yapay resiflerin deniz canlıları için yuvalama alanı olacağını söyleyen Başkan Topuz, projenin gerçekleşmesinde emeği geçerlere teşekkür etti.