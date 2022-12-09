Karataş’ta 247 bin metrekarelik alan özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adana’nın Karataş ilçesinde 4 parselden oluşan toplam 247 bin metrekarelik alanın satış yöntemiyle özelleştirileceğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale ile satışa çıkarılan alan, 4 parselden oluşuyor. İhale ilanına göre, Bebeli Mahallesi’nde 207 bin 789 metrekare, İskele Mahallesi’nde ise 39 bin 780,60 metrekare alan 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Satış işleminin 28 ve 29 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.