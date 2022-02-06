Karataş’ın üç çocuk kitabı yayınlandı

Araştırmacı Yazar Cumali Karataş’ın çocuk öykülerinden olan üç kitabı daha yayınlandı.

“Alp’ten İnciler”, “Öykü Güneşim” ve “Ali’min Öyküleri” adlı kitaplarını çıkaran Adanalı Yazar Cumali Karataş, “Çocukların algı düzeyindeki sade, yalın ve öz bir anlatımla erdem ve kazanım sağlayan güzel öykülerle dünyalarına girip, onlara sanatsal bir zevkin tadıyla okuma alışkanlığını kazandırma amacındayım. Çocukların böylece birer kitap kurdu olmalarının yanı sıra, eğitimde de başarılı olacaklarına inanıyorum“ dedi.

İlk şiiri “Beşocak” okul dergisinde yayınlanan, aynı yıl destan yazıp, bastırıp, satarak halk ozanlığına ilk adımı atan Cumali Karataş ilk şiirlerini Seyhan Nehri kenarında dörtlükler ve türkülü halk şiirleri biçiminde yazmaya başladı. Sonraki yıllarda aralarında “Toros”, “Yeni Adana” ve “Güney Haber” ve “Söylem” gibi gazete ve dergilerin yanı sıra çeşitli ulusal dergi ve gazetelerde şiir, çocuk öyküsü, öykü, deneme, gezi notu, röportaj, söyleşi, inceleme ve eleştiri türündeki çalışmaları yayınlandı.