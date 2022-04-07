Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin kuruluş protokolü onaylandı

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB’nin kuruluş protokolünün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Karataş ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk müteşebbis heyet toplantısı, Vali Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmalarında gelinen aşamanın tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda Vali Elban, “Tarıma Dayalı İhtisas OSB ilimize yapılacak çok güzel bir yatırım. Türkiye’de ve Avrupa’da ilk defa gerçekleştirilecek olan bu projenin Adana’da, özellikle ilimizin su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli yüksek bir ilçesi olan Karataş’ta kurulacak olması memnuniyet verici” dedi.

Vali Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB’nin kuruluş protokolünün Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını belirtti.

Projenin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Elban, Adana’nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB’de yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.