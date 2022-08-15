Bu yıl ikincisi gerçekleşen Karataş Mavi Yengeç Kısa Film Festivali’nde birincilik ödülünü "Tünel" kazandı.

Festivalin 1. gününde Karataş halkı ile beraber sahil kenarında açık havada finale kalan 8 kısa film seyredildi, ardından festivalin jüri üyelerinden olan ünlü sanatçı Ahmet Şafak binlerce hayranına konser verdi.

Festivalin 2. gününde de festivalin açış konuşmasını yapan Karataş Belediyesi ve Adana Turizm Birliği Başkanı Necip Topuz, "Karataş’ın kültür ve sanat ile tanıtılması konusunda bu yıl ikincisini üzenlediğimiz Mavi Yengeç Kısa Film Festivali’ne 104 ülkeden 2009 kısa film başvurusu oldu. İlçemizin bilinirliği oranının artmasına vesile olmasından dolayı çok memnunuz. Ayrıca festivalimize katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza, Adana Valimize, Sinema Genel Müdürümüze, katılım sağlayan belediye başkanlarımıza, Karataş Kaymakamımıza, güvenliğimizi sağlayan kolluk kuvvetlerimize ve festivale yoğun ilgi gösteren halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festivale katılan ve konuşma yapan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Mavi Yengeç Kısa Film Festivalinin Karataş için bir değer olduğunu ifade ederek, "Başta Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz olmak üzere emeği geçen tüm festival ekibini kutluyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Şenay Gürler, Mehtap Bayri, Ahmet Şafak, Cansel Karacan ve Tunahan Kurt’tan oluşan jüri üyelerinin belirlediği dereceye giren kısa filmler açıklandı.

Dereceye giren filmlere ödülleri kent protokolü ve festival jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Birincilik ödülü: Akın Güngör- "Tünel"

İkincilik ödülü: Harun Korkmaz- "Kıspet"

Üçüncülük ödülü: Halil Ercüment Çayır- "İlk 10.000"

Karataş Özel Halk Jürisi: Emrullah Özcan- "Aydınlığa"

Ödül töreni sonrası Karataş’a gelen şehir içi ve dışından katılım gösteren binlerce misafire Zakkum Grubu konser verdi.