Karalar: "Yönetim anlayışımız farklı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, genel olarak belediye başkanlarına toprağa gömülen, görünmeyen hizmetleri yapmalarının pek tavsiye edilmediğini ifade ederek, "Bizim yönetim anlayışımız farklı" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kıbrıs Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karalar, bürokratlarından bilgi aldı. 1100 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki caddede asfaltlama çalışmalarını denetleyen Karalar, "Kıbrıs Caddesi Adana’nın en işlek ve en önemli caddelerinden bir tanesi. Meydan ve Dumlupınar mahallelerinin tam ortasından geçer. Burada bir yağmur yağdığında rögar tıkandığında evlerin içerisine pislik doluyordu. Genel olarak belediye başkanlarına toprağa gömülen, görünmeyen hizmetleri yapmaları pek tavsiye edilmez ama bizim yönetim anlayışımız farklı. Burayı bu şekilde bırakamazdık. Hem altyapıyı düzelttik, hem evlere su basmasını engelledik, hem de yolu yeniledik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

20-30 yıldır sokaklarında ve caddelerinde sorunlar yaşadıklarını dile getiren Dumlupınar Mahalle Muhtarı Şehmuz Demir, “Evlerimizde su basması yaşanıyordu. Şimdiye kadar kimse bu sorunlara çare bulamadı. Başkanımız Zeydan Karalar, göreve geldikten sonra bu işe el atarak tüm sokak ve caddelerimizin alt yapısını düzeltti. Şimdi de yollarımızı asfalt yaparak mahallemize büyük bir katkı vermiştir. Vatandaşlarımızı büyük bir dertten kurtaran başkanımıza teşekkür ederim’’ dedi.

Meydan Mahallesi Muhtarı Ercan Demirdoğan da yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.