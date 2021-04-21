Karalar ve Hollandalı Büyükelçi ile pedal çevirdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ile bisiklet farkındalığı oluşturmak için pedal çevirdi.

Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri Turnesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Büyükelçi Kwaasteniet’e Adana’nın doğal, kültürel, tarihi ve stratejik özelliklerini anlatan Başkan Karalar, kentin daha yeşil, modern olması için çalıştıklarını, çok daha fazla turistin ziyaret ettiği bir kent haline gelmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Adana’nın güzelliklerini dünyaya tanıtan festivallerle bu konuda önemli yol alındığını belirten Başkan Karalar, şehrin eksiklerini de dile getirerek, Hollanda ile çeşitli konularda işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Adana’da 135 km bisiklet yolu planlandığını ve bunun 15 km’sini bitirdiklerini açıklayan Başkan Karalar, bisiklet kullanımının artırılmasıyla, fosil yakıt tüketiminin azalmasına katkı sağlanabileceğini, bu ve farklı tedbirlerle birlikte gezegenin, atmosferin, suyun ve toprağın korunup, gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar’a Adana ile ilgili Suriyeli göçünden, tarım gücüne, kent tarihinden, bisiklet yollarına değin çok farklı konularda sorular yönelten Büyükelçi Kwaasteniet de, Hollanda’da bisikletin çok önemli bir ulaşım aracı olduğunu kaydetti.

Belediye önünde bisiklet sürdüler

Başkan Zeydan Karalar ve Büyükelçi Kwaasteniet daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi binası önünde bisiklet sürerek, bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturma çabalarına uygulamalı destek verdi.

Ardından, Hollanda’nın yürüttüğü ve Türkiye’nin destek verdiği; Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri Turnesi’nin Adana’daki toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Adana’nın Yeşil Hikayeleri toplantısına Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile ATÜ Rektör Yardımcısı ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

Salgın koşullarına uygun şekilde yapılan toplantıda konuşan Başkan Zeydan Karalar, “2030’da dünyadaki ısı 2-3 derece artarsa ve bunu engelleyemezsek, bir felaketle karşılaşacağımızı hepimiz görmeliyiz. Günümüzde yaşadığımız olağanüstü doğal felaketler, ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların da habercisi aslında. Bu nedenle herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekir. İzmir’de gerçekleştirdiğimiz suyun korunmasıyla ilgili toplantıyı da bu felsefeyle yapmıştık. Yakın gelecekte su probleminin çok büyümemesi için her ülke ve şehir üzerine düşeni yapmalı. Biz de daha yeşil ve temiz bir Adana için çalışıyoruz. Ulaşımı toplu taşımaya sevk etmek ve sera gazı üreten araçların böylece daha az kullanılmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bir yandan da bisiklet yollarını artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa içinde olacağız. Sayın Büyükelçimizin burada olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hollanda bisiklet ulaşımında çok gelişmiş bir ülke. Adana’yı iklim olarak düşündüğümüzde bisiklet kullanımı için aslında son derece elverişli bir kent. Çok yakın bir gelecekte dünyanın en değerli maddeleri su ve toprak olacak. Suyu ve toprağı korumak zorundayız” dedi.

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, bisikletle ulaşımın ülkesinde çok önemli olduğunu ve bütün seyahatlerin yüzde 25’inin bisikletle gerçekleştirildiğini söyledi. Daha yeşil bir dünya ve sürdürülebilir sistemler için bilgi paylaşımına hazır olduklarını, bu amaçla Türkiye’de bulunduklarını bildirdi.