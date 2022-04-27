Karalar: "Tehlike acil ve bir an önce bertaraf edilmeli"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iklim değişikliğinden bütün dünyanın etkilendiğini belirterek, "İnsanlık olarak doğaya hunharca davranmanın olumsuzluklarını yaşıyoruz. Tehlike büyük ve acilen bertaraf edilmesi gerek" dedi.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin düzenlediği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim: Çevre Sorunları ve İklim Adaletsizliği” başlıklı seminer, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilimsel sunumların yapıldığı ve oturumların gerçekleştirildiği seminere Adana Valisi Süleyman Elban ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Vali Elban, iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklığın Çukurova’yı da etkilediğini belirterek, "Su ve gıda güvenliği, çevre kirliliği gibi konuların, dünyanın en önemli 3 ovasından biri olan Çukurova’da mutlaka bilimsel olarak ele alınması gerekiyor. Çevre kirliliği sorun oluşturuyor. İklim değişikliği nedeniyle bazı ürünler zarar görüyor. Tarımda doğru bitki-ürün çeşitliliği yapılanması ihtiyacı doğuyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, iklim değişikliğinden bütün dünyanın etkilendiğini belirterek, "İnsanlık olarak doğaya hunharca davranmanın olumsuzluklarını yaşıyoruz. Kısa süre içinde tedbir alınmazsa daha büyük sorunlar oluşacak. Dünyada 2 derecelik ısı artışı oluştuğunda büyük felaketler yaşanabilir. Buzulların erimesi, bir çok yerleşim biriminin su altında kalmasına neden olabilir. Aslında tehlike büyük ve acilen bertaraf edilmesi gerek. Biz göreve gelir gelmez yetkimiz çerçevesinde bu konuda yapılandık ve şimdi bir daire başkanlığı oluşturuyoruz. İklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla ilgili belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara ve seminer oturumlarına geçildi. Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ’un ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş’ın sunumlarından sonra ilk oturum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanlığını yaptığı 1. Oturumda Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu ve Prof. Dr. İlkay Dellal söz aldı.

Petek Ataman’ın başkanlığını yaptığı 2. Oturumda ise Bülent Şık ve Bediz Yılmaz konuştu.