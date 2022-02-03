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Karalar: "Şehrin tüm dinamikleri metro için bir olmalıyız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın artan trafik ve toplu taşım ihtiyacının uzun soluklu çözümü için metro ikinci etabının şart olduğunu, bunun için de şehrin bütün dinamiklerinin ortak ses olması gerektiğini söyledi.

ADANA 03.02.2022, 13:36
Karalar: "Şehrin tüm dinamikleri metro için bir olmalıyız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın artan trafik ve toplu taşım ihtiyacının uzun soluklu çözümü için metro ikinci etabının şart olduğunu, bunun için de şehrin bütün dinamiklerinin ortak ses olması gerektiğini söyledi.

Başkan Karalar, 2022 yılının ilk değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve geldikten sonra belediye bütçesinde sağladıkları iyileşme ile metro yatırımının önemi hakkında bilgi verdi. Daire başkanları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda grafiklerle belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Zeydan Karalar, Adana’nın 1,9 ile borçlanma sınırının üzerinde olduğu için metro projesinin onaylanmadığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Karalar, Adana’nın 1,32 ile borçlanma limitinin altında olduğunu, bu oranda Kocaeli, İzmir, Hatay gibi illerin mali tablosundan daha iyi durumda olduklarını kaydetti.

"Yağmurlarda su birikintisi olmuyor"

Eskiden kuvvetli yağışlar yaşandığında sel ve su baskını yaşanan kentin önemli noktalarında yaptıkları yağmur suyu tahliye sistemlerinin meyvesini almaya başladıklarını görüntüler eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlatan Karalar, ‘’Adana’da çok sert yağmurlar yağdığında 12 -13 yerde su birikintileri olur trafik engellenirdi. Yaptığımız çalışmalar sonunda o görüntülere son verdik. Bizim yaptığımız yağmur suyu tahliye hatlarıyla eskiden eser kalmadı. Adana halkı rahat ediyor artık’’ dedi.

"Polemik oluşturma niyetinde değiliz"

Metro yatırım projesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığını hatırlatan Başkan Karalar, "Bizim yeni bir polemik açma, yeni bir tartışma ortamı oluşturma niyetimiz yok. Aslında benim ilk açıklamamda da bir olumsuzluk içermedi. Benim ifadem şu; ‘Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasını bekliyorduk. Niçin onaylanmadığını bilmiyoruz. Bir eksiğimiz varsa düzeltip tekrar göndereceğiz. Çünkü Adana, metrosuz olmaz’ dedik’’ ifadesini kullandı.

"Hedefim gelir gideri dengelemek"

"Nüfusumuz ve alanımız fazla olduğu halde gelen maliye payımız düşük" diyen Karalar, "Mersin ve Hatay’dan daha kalabalık ve alanımız daha büyük olduğu halde payı düşük alıyoruz. Konya ile nüfusumuz eşit ama yine düşük alıyoruz. Biz onlardan kesip bize verin demiyoruz. Bizim onlardan fazla almamız gerektiğini söylüyoruz her platformda. Benim hedefim 2022 sonunda gelir gideri dengeli hale getirmek’’ şeklinde konuştu.

‘İsteklerimizin tamamı Adana için"

Karalar, "Valimiz başta olmak üzere şehrin tüm dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz. Milletvekillerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Birlik olup Adana’nın bu durumunun peşinde olsunlar. Cumhurbaşkanımıza bu konuları, metroyu doğru ve iyi bir birliktelikle Adana için istediğimizi anlatırsak destek olacağını ve onaylayacağını sanıyorum. İsteklerimizin tamamı Adana için bizim. Metronun 2. Etabını ve şehrin kuzeyinden hafif raylı sistem projesini de dosyaya hazırlayıp tekrardan sunacağız. Bu proje tamamlandığında Adana trafiği de rahat bir nefes alacaktır. Metro’nun 2.etabı Akıncılar’dan stada kadar 8 durak ile bağlanacak. Hafif raylı sistem ise Medline Kavşağı’ndan Şehir Hastanesine uzanacak’’ dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularına yanıt veren Karalar, "Yapıcı eleştirileri de her zaman değerlendiriyor ve belirli kararlar alıyor. gerekli birimlerimize iletip takipçisi de oluyoruz" dedi.

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