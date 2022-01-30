Karalar: "Olmayacak işleri yapıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana eski bir kent ve yapacak çok iş var. Dolayısıyla daha çok paraya ihtiyaç var. Bu duruma rağmen olmayacak işleri yapıyoruz ve yapacağız” dedi.

Başkan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in de katılımıyla Sarıçam ilçesi Osmangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karalar, burada yaptığı konuşmada, “Sarıçam’daki sorunlarla ilgili işlerin bir bölümüne başlamışız, bir bölümünü bitirmek üzereyiz. Sarıçam yapılanması iyi başlayan bir ilçe değil ama Sarıçam Adana’nın en iyi yerleşim bölgesi olabilir. Bugüne kadar yaptığımız en büyük parkı Sarıçam’da yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. 2. büyük parkı da bu mahallede yapacağız. Elbette yaptığımız işlerin maliyeti var. Sorunların çözümü için imkanlar doğrultusunda çaba gösteriyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde borcun yüksek olmasının iki temel nedeni olduğunu belirten Başkan Karalar, “Yapılan yanlış işler ve gelirin çok düşük olması bugünkü mali sorunların temelini oluşturuyor. Adana; Mersin ve Hatay’dan daha az gelir almamalı. Ancak ne yazık ki Türkiye’nin 4. büyük şehri Adana, Kurtuluş Mücadelesi’nin kahramanı Adana, Hatay’dan, Mersin’den az para alıyor. Hatay 200 değil, 500 milyon alsın ayda. Mersin 300 milyon lira değil, 1 milyar lira alsın ama Adana da onlardan az para almamalı. Adana eski bir kent ve yapacak çok iş var. Dolayısıyla daha çok paraya ihtiyaç var. Bu duruma rağmen olmayacak işleri yapıyoruz ve yapacağız” diye konuştu.

Sarıçam’a bir kreş yapıldığını, bir kreş daha yapmayı planladıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Kozan kreşini bitirdik. Yeni kreş ihalelerine çıkıyoruz ama ekonomik belirsizlikler nedeniyle müteahhitler tereddüt ediyor. Umarım fiyatların sürekli değişmesi, artması sorunu bir an önce biter. Sarıçam ilçesinin kentin batısı ile rahat ulaşım sağlaması için iki bulvar yapıyoruz. Ahmet Zenbilci Bulvarı’nı baharda bitireceğiz inşallah. İkincisi de Üniversite Bulvarı. Yer teslimi yapıldı. Şu anda 60-70 milyon liralık bir proje. Ahmet Zenbilci Bulvarı 30 milyon lira, park 20 milyon lira, yeni yapacağımız park 30 milyon lira. Sarıçam’da yeni işlere imza atacağız. Sarıçam yaz aylarında 15 yıldır su sıkıntısı çekiyordu. 12 günde sorunu çözdük. Kuzey Adana Su Projesi bittiğinde oradan da su gelecek Sarıçam’a. Onun da maliyeti 100 milyon lira. Sorunlara rağmen Sarıçam’a önemli miktarda kaynak aktarıyoruz. Sarıçam’ı çok önemsiyoruz ve sizleri seviyoruz. Seçim olsa da olmasa da biz burada, halkımızla birlikteyiz.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı toplu taşıma ve ekmek hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, 1 lira 25 kuruşa vermeye devam ettikleri ekmekte ayda 12 milyon lira, ulaşımda ayda 16-17 milyon lira zarar edildiğini fakat halkın ihtiyaçları doğrultusunda bunu sürdürdüklerini belirtti. Zor koşullarda yapılan bunca işe rağmen saldırılara maruz kaldığını ancak kimseyle polemiğe girmeden, sadece halka hizmet etmek ve iş üretmek amaçlarıyla yollarına devam ettiklerini ifade eden Karalar, bunların dışında bir işe enerji harcamak istemediklerini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar Sarıçam ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden gündüz bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu ve yakın zamanda kreşin hizmete gireceğini ifade etti.