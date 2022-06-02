Karalar: "Halkımızın istediği ne varsa hayata geçirecek hale geliyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borcu gelirinin 4 katından fazla bir belediye devraldıklarını, bu yılın sonunda geliri borçtan fazla hale getireceklerini ve vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun yaşanmayacağını söyledi.

Başkan Karalar, Yamaçlı-Güneşli Çok Amaçlı Mahalle Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.

Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği yerlerde belediye başkanı olarak bulunmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Karalar, “Muhtarlarımız bir ihtiyaç bildirdiler ve biz de bu ihtiyacı gideriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adana’nın dört bir yanında çalışıyoruz. Onun için istediğimiz sıklıkta görüşemiyoruz. Adana devasa bir coğrafya. Buradaki insanların benim üzerimde çok emeği var. Tarihin üzerimize yüklediği misyonu yerine getirme zorunluluğumuz var. İnşallah bu dönem iktidar olmayı da başaracağız. Çabamız budur” dedi.

"Hizmet kapasitemiz yükseliyor"

Batmış bir gemi devraldıklarını ifade eden Karalar, “Evvela Allah’ın, sonra halkımızın desteğiyle gemiyi yüzdürmeye başladık. Bu sene gelirimiz borcumuzun üzerine çıkıyor. Bunun anlamı halkımıza daha çok hizmet verebileceğimizdir. Mali disiplin için çok uğraştık ve başardık. Borcu gelirinin 4 katından fazla olan bir haldeydik. Geliri artırıp gideri yükseltiyoruz. Kısa süre öncesine kadar ayda 50 milyon lirayla hizmet ettiğimiz Adana’ya artık daha fazla miktarla hizmet etme gücümüz var.

Bunu başardık. İş tecrübemiz, kurduğumuz kadro ve yönetim anlayışımızın doğruluğu ile belediyeyi 3 yılda nefes alabilir hale getirdik. Bu bizim için büyük mutluluk ve Adana’ya büyük müjdedir. Açılışlarımızın, temel atma törenlerimizin nasıl sıklaştığını birlikte göreceğiz” diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine desteğimiz artacak"

Şu anda en büyük projenin insanların karnını doyurmak olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“İnsanlar aç. Şimdiye kadar sosyal yardımları çok yaptık ama bundan sonra ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha fazla destek olacağız. Bunların yanında tabii ki su, kreş, yol, taziye evi ve altyapı gibi hizmetlerimiz de sürecek. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın isteyip de bizim yapamadığımız hiçbir şey kalmayacak. Hem sosyal yardım yapacağız hem diğer hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Memleketin selamete kavuşması evvela Allah’ın sonra sizin sayenizde çok yakındır. Umutlu ve dirençli olacağız. Bizim bir tek yolumuz var, o da Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka da bir yolumuz yoktur.”