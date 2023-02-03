Karalar: "Gece gündüz çalışmaya devam edeceğim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Allah bize güç verdikçe, sizler de bana güvendikçe bu kardeşiniz sizin için gece gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.

Başkan Karalar, Kozan ilçesinde bir dizi ziyaret, inceleme ve görüşme gerçekleştirdi. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan ve görüş alışverişinde bulunan, sohbet eden, sorunları dinleyen Başkan Zeydan Karalar, bal üreticileri, mevsimlik tarım işçileri ve kadınlarla da bir araya geldi.

Cumhuriyetin, kadını, hayata dair her alanda var eden bir yönetim şekli olduğunu vurgulayan ve Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, Kozan’da yapılan ve yapılacak hizmetlere değindi.

Kozan’a yapılan kreşler, parklar, yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerini anlatan Başkan Karalar, Kozan’ın köylerinde 40-50 yıldır çözülmeyen problemlerin halledildiğini söyledi. Her şeye rağmen eksiklerin bulunduğunu ama hepsinin çözümü için çalışmaya devam etiklerini ifade etti.

"Zor şartlar büyük emekle geride kalıyor"

Adana Büyükşehir Belediyesini çok zor şartlarda devraldıklarını ama aradan geçen sürede mali disiplin ve yönetim anlayışı değişikliği ile borçlanmadan hizmet edebilir hale geldiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, her geçen gün daha iyi hale geldiklerini bildirdi.

Yedigöze Barajı’ndan bölgeye su getirecek çok önemli bir projeyi de hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, Kozan’a bir de arıtma yapacaklarını kaydetti.

Halkın parasını en iyi şekilde koruyarak hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Karalar, “Allah bize güç verdikçe, sizler de bana güvendikçe bu kardeşiniz sizin için gece gündüz çalışmaya devam edecek” dedi.

Toplantıya katılan üreticilerin, işçilerin ve kadınların sorularını da yanıtlayan Başkan Karalar, halkın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Sokak canlıları sorununa da değinen Başkan Karalar, problemin; kısırlaştırmanın büyük oranda artırılmasıyla mümkün olacağını, ilçe belediyeleriyle dayanışma içinde olunması gerektiğini söyledi.

Bal üreticileri ve halk, Kozan ilçesine ve üreticilere yönelik desteklerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ettiler.