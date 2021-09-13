Karalar: "Demokrasi ışığımız hiç sönmesin"

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Barosu’nun 12 Eylül darbesinin 41’inci yılı dolayısıyla “Adalet, özgürlük ve demokrasi” mottosuyla düzenlenen Suavi Konseri’nde ışıklar demokrasi için yakıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile baro yönetimi, avukatlar, parti yöneticileri ile kalabalık vatandaş kitlesinin katıldığı Merkez Park Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen Suavi konserinde coşkulu kalabalık 12 Eylül darbesini lanetledi.

12 Eylül darbesinde ülkenin birçok kaybı olduğunun vurgulandığı konserde açık hava tiyatrosunda tüm izleyiciler demokrasi için aynı anda telefonlarının ışıklarını yaktı. Başkan Karalar, “Bu tablo neyin tablosu biliyor musunuz? Bu tablo haksızlığa direnişin vazgeçilmez bir şey olduğunun tablosudur. Bu tablo ‘Her şeye rağmen demokrasiyi, insan haklarını getireceğimiz güne kadar mücadele edeceğiz’ tablosudur. Hiç bir zaman umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” dedi.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da yaptığı konuşmada, 41 yıl önce 12 Eylül 1980’de ülkenin üzerinden tank geçtiğini belirtti. Gökayaz, “41 yıl önce bu ülkenin üzerinden tank, top geçti. 30 kişi idam edildi, 171 kişi işkence ile öldürüldü, 30 bin yurttaşımız vatanını terk etti. 41 yıl önce böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Konsere katılan Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da sahnede Suavi’yi yalnız bırakmadı. Sahnede 3 şiir okuyan Samancılar, maskesiz günleri hasretle beklediklerini belirterek, “Dileğimiz o ki; ülke, tüm maske takanların maskesini çıkaracağı günlere kavuşsun” dedi.