Karalar: "Bizim dilimiz barış, kardeşlik ve hoşgörü dilidir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Uluslararası Lezzet Festivali‘ne yönelik hiçbir olumsuz ve barış ortamına zarar verecek ifadesinin bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri asparagas olarak nitelendirdi.

Başkan Karalar, ulusal bir gazetenin manşet haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim dilimiz barış, kardeşlik, birliktelik ve hoşgörü dilidir. Son yıllarda Adana’da binbir emekle oluşturduğumuz ve her kesimden desteklenen barış ortamına zarar verecek bir açıklama yapmamız mümkün değildir. Bizim derdimiz Adana’ya ve hemşehrilerimize hizmet etmektir. Herhangi bir basın kuruluşunun Adana Lezzet Festivali’yle ilgili değerlendirmesine yönelik negatif bir açıklamamız olmamıştır. Bu konuyla ilgili olumsuz ibareler içeren açıklama yaptığıma dair haberler kesinlikle asparagastır" dedi.

Karalar, 6. Uluslararası Lezzet Festivali’nin ardından kamuoyuna yaptıkları açıklamada şunların yer aldığını kaydetti:

“Adana Lezzet Festivali’mizin her sene biraz daha renkli, daha canlı ve katılımı yüksek geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Gastronomi turizmi esnafımızın yüzünü güldüren ve istihdamı artıran, Adana halkının önemli gelir kaynaklarından biridir. Valiliğimizin önderliğinde yapılan ve en büyük destekçisi olduğumuz Adana Lezzet Festivali, şehre her açıdan zenginlik katan bir etkinliktir. Bu nedenle eleştirilmesi anlaşılır bir şey değil. Zaten hedefimiz Adana’da kimseyi aç bırakmamak. Bunda da kararlıyız. Belediyeler ve odalar Adana Lezzet Festivali başarılı geçsin, Adana’mız hakkıyla tanıtılsın diye gereken katkıyı yapıyorlar. Lezzet festivali tüm Adana’nın sahip çıktığı Adana’nın festivalidir. Yurt içinden ve yurt dışından 667 bin 400 kişinin ziyaret ettiği, Adana’ya ciddi ekonomik katkısı olan bu tür festivalleri desteklemeye ve yapmaya devam edeceğiz.”