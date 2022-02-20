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Karalar: "Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yatırım, üretim, istihdam için, Adana ve Türkiye için sanayicimizin, iş dünyamızın yanındayız" dedi.

ADANA 20.02.2022, 12:53
Karalar: "Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yatırım, üretim, istihdam için, Adana ve Türkiye için sanayicimizin, iş dünyamızın yanındayız" dedi.

Başkan Karalar, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği’nce düzenlenen "Yatırımda Devlet Desteği ve Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları" konulu seminerde, sanayicilerin ve iş dünyasının çağrılarına, toplantı davetlerine destek taleplerine hep olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Karalar, “Bunun nedeni yatırımın, üretimin, istihdamın ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her koşulda yanınızda olduğumu söylemek için buradayım. Bunu sadece sözde değil, eylemleriyle, yaptıklarıyla kanıtlayan bir arkadaşınızım. İşletmecilikten, yöneticilikten geldiğimiz için de sizin sorunlarınızı, dertlerinizi biliyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz” dedi.

Yatırımcıların Adana’dan kaçtığı dönemlere vurgu yapan Başkan Karalar, “Şimdi tam tersine, ülke için, Adana’mız için yatırımın ne kadar değerli olduğunu bildiğimiz için, yatırımcıyı kaçıran değil, teşvik eden, önderlik eden, sanayicinin ve yatırımcının önünü açan bir yönetim tarzımız var. Bunu zaten Adana’daki arkadaşlarımız biliyor ama dışarıdan gelenler de bilsin istiyorum” diye konuştu.

"Atılım yapmanın yolu birlik beraberlikten geçiyor"

Yeni dönemde “Söz konusu Adana ise gerisi teferruattır” mantalitesiyle hareket edildiğini belirten Başkan Karalar şöyle devam etti:

"Adana sanayide bilgi birikimi olan, deneyimi ve sanayi kültürü bulunan bir kent olarak Türkiye’nin sanayide 3’üncü, 4’üncü büyük kenti olmayı hak ediyor. Son dönemde yine vitese takıp giden bir Adana var. Çok kısa sürede ihracatta, istihdamda, yatırımda ve gelirde ülkenin 4. büyüğü olacak. Buna inancım tam ve biz de bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız.”

“Adana’nın parası var” mantığıyla kentin uzun yıllar ihtiyacı olan teşviki alamadığını belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Çok sayıda yatırım durdu, başka yerlerde başlaması içi yeniden para harcandı. Adana’da sermaye birikimi olduğu doğru ama bu az sayda insana yaradı. Adana’ya, Adanalıya pek yararı olmadı. Adana’da yatırım durunca ülkeye de istenilen oranda katkı sağlanamadı. Şimdi bunun değiştiğini görmek beni mutlu ediyor. Ayrıca ilçelere teşvikin tatmin edici olması gerekir. Köyden kente göç eden her insan için para harcamak zorundasınız. Göçle birlikte altyapı ve üstyapı hizmetini artırmak zorunda kalıyorsunuz. Gecekondu yapıldığında da yerine yeni yatırımlar yapılması gereği ortayı çıkıyor. Üstelik doğup büyüdüğü yerlerden kente gelen insanların çoğu mutlu da olmuyor. Doğru teşvik politikalarıyla ülkemizin kaynaklarının gereksiz harcanmaması sağlanmış olacaktır.”

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