Karalar: "Adana vitese taktı gidiyor"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, maaş ödeyemeyen, mazot alamayan bir belediyeyi, borçlanmadan otobüs alabilecek, 300 metrelik alt geçit yapabilecek hale getirdiklerini ifade ederek, "Önce Allah’ın izni, sonra halkımızın desteğiyle bunu başardık. Adana vitese taktı gidiyor" dedi.

Başkan Karalar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaz Yüzme Kursu’nda öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Sulama kanallarında, nehir ve göllerde uzun yıllardır yaz aylarında meydana gelen boğulma olayları nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında faaliyet gösteren yüzme havuzlarının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Karalar, “Buraya gelen çocuklarımız mutlu, annelerinin kafası rahat. Dolayısıyla biz de mutluyuz” dedi.

Seyhan Belediyesindeyken başlattıkları portatif yüzme havuzu uygulamasıyla boğulmaların azaldığını hatırlatan Başkan Karalar, “Biz bu uygulamayla bir çocuğumuzun bile hayatını kurtarmışsak çok önemlidir. Şu anda atıl olan havuzlarımızın tamamını devreye aldık. Arıtması olmayanların arıtmasını yapıp eğitime açıyoruz. Bu havuzlarımızdan birini de Sarıçam ilçemize getirdik” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, Sarıçam’ın modern şekilde büyüme ve gelişme şansı olan bir yerleşim birimi olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

İlçede açılacak kreşlerle, yapılan ve yapılacak diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Karalar, ilçenin çehresini değiştirecek yol, park ve altyapı hizmetlerini anlattı.

"Adanamızı bir spor kenti haline getirdik"

Yüreğir ve Sarıçam’ın ihmal edilmiş ilçeler olarak daha fazla hizmete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Karalar, “Kentin ihtiyaçlarıyla birlikte sporu da ihmal etmiyoruz. Adanamızı bir spor kenti haline getirdik. Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yüzme dahil 18 bin 715 çocuğumuz çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Bizim çocukluğumuzda insanlar çocuğunun başına kötü bir şey gelir diye endişe etmezdi. Şimdi öyle değil. Biz de evlatlarımızın güvenli ortamlarda spor yapmasını sağlıyoruz. Çocuklarımız buralarda enerjilerini harcıyor, bedensel ve ruhsal gelişimleri için gerekli olan spor etkinliklerinin içine giriyorlar. Çocuklarımız futbol, voleybol, tekvando, yüzme gibi çok sayıda branşta eğitim alıyor. Anne-babaların da gönlü rahat. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

"Hizmetleri borçlanmadan gerçekleştiriliyor"

Başkan Zeydan Karalar, belediyeyi devraldıklarında durumun mali açıdan son derece kötü olduğunu, halkı bilgilendirmek amacıyla bunu anlattıklarını ancak 3 yılda sorunları azalttıklarını ve belediyeyi hizmet edebilir hale getirdiklerini ifade etti. Karalar, “Maaş ödeyemeyen, mazot alamayan bir belediyeyi, borçlanmadan otobüs alabilecek, 300 metrelik alt geçit yapabilecek hale getirdik. Önce Allah’ın izni, sonra halkımızın desteğiyle bunu başardık. Eskimiş otobüs filomuz için 61 otobüsün bağlantısını yaptık. 20 ek otobüsü daha konuşuyoruz. Yeni kamyonlar da alacağız. Hepsini borçlanmadan yapacağız. Merkez Otogarın önüne 300 metrelik alt geçit yapıyoruz. Bu büyük projeyi de borçlanmadan gerçekleştiriyoruz. Söylediğimiz gibi Adana vitese taktı gidiyor. Ekonomik şartları düzeltmeye devam ettikçe daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Adana emin ellerde. Adana’yı çok seviyoruz ve gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kardeşinizin emeği de ömrü de sizlere feda olsun” ifadelerini kullandı.