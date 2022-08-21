Karalar: "40-50 yıldır yapılmayan işleri 3 yılda yapmaya başladık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 40-50 yıldır yapılmayan işleri 3 yılda yapmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Karalar, Kozan ilçesinde Gedikli, Eskimantaş, Karahamzalı, Acaryayla, Boztahta, Akçalıuşağı ve Göller Yaylası’nda bölge sakinleriyle bir araya geldi. Yumurtalık ilçesinde 3. Yumurtalık Kültür ve Turizm Festivali’nin açılışında bulunan Başkan Zeydan Karalar, Feke Tapan bölgesinde Kültür ve Üzüm Şenliği’ne de katıldı. Başkan Karalar, Büyükşehir’in önemli destek verdiği şenliklerde halka hitap ederek, Adanalılar için yoğun çalışmaya devam edeceklerini bildirdi, müjdeler verdi.

Karalar, içme suyunun bostan sulamada kullanılmasının bazı noktalardaki su problemini büyüttüğünü, bütün dünyada ortaya çıkan su sorununun çözülmesi için bu tür yanlışların yapılmaması gerektiğini ifade etti.

40-50 yıldır yapılmayan işleri 3 yılda yapmaya başladıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, bazı noktalarda su ve yol sorunu bulunduğunu, bunları da halledeceklerini belirtti.

Karalar, toplu taşımanın daha iyi hale gelmesi için borçlanmadan 61 otobüs aldıklarını ve 20 otobüs daha alacaklarını söyledi. Yine borçlanmadan 40 kamyon alınacağını açıklayan Karalar, 300-350 milyon liralık yolun da borçlanmadan yapıldığını anlattı.

"Halka daha fazla hizmet vereceğiz"

Adana Büyükşehir Belediyesini 1 milyar 100 milyon lira gelir, 4 buçuk milyar lira borçla devraldıklarını, bu yıl borcun 3 milyar 800 milyon liranın altına düşeceğini, gelirin de 4 milyar 400 milyon lira olacağını açıklayan Başkan Karalar, “Adana’nın geliri 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 22. sırada. Millet İttifakı’nı iktidara getirdiğinizde, Adana’nın gelirde ilk 10 şehir arasında bulunmasını sağlamak bize nasip olacak inşallah. Bu; ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize daha fazla hizmet anlamına geliyor. Millet İttifakı’nın olduğu yerlerde iller, ilçeler emin ellerde. Yakında inşallah Türkiye de emin ellere geçecek” dedi.

Halkla seçimden seçime buluşmadıklarını, her fırsatta kırsalda milletle buluştuklarını anlatan Karalar, Adanalıların bunu iyi bildiğini söyledi.

Vatandaşa hizmet ederken çok mutlu olduklarını belirten Karalar, gönülden çalıştıkları için vatandaşın kendilerini desteklediğini kaydetti.

"Halkın kahramanlıkları dillere destan"

Hizmet götürürken oy hesabı yapmadıklarını, eşitlik ilkesi doğrultusunda ve ihtiyaçlar dahilinde hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bölge halkının kahramanlıklarının dillere destan olduğunu ifade ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı. Göller Yaylası’na gelen yönetici sayısının ve kalabalığın, bölgeye verilen önemin göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Karalar, Yumurtalık’ta yaptığı konuşmada da önemli bilgiler verdi. Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı’nda, Yumurtalık’taki sahilleri ve Yumurtalık’ın girişini Avrupai bir hale getireceklerini, Yumurtalık’ta su sıkıntısını büyük oranda ortadan kaldırdıklarını, yapılmadık yol bırakmadıklarını aktardı.

Karalar son alarak Yumurtalık ilçesinde önümüzdeki baharda arıtma temelinin atılacağını müjdeledi.

Başkan Zeydan Karalar, ilçelerde, mahallelerde ve köylerde yaptığı konuşmaları, “Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka da yolumuz yoktur” dedi.