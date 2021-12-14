Karakalem portre resim sergisi

Geniş Açı Sanat Resim Atölyesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan kara kalem ve fuzen (kömür kalem) portre çalışmaları sergisi açıldı.

Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen ve 45 eserden oluşan sergi 21 Aralık 2021 tarihleri arasında sergilenecek.

Geniş Açı Sanat Resim Atölyesinin sahibi ve öğretmeni Ressam Engin Buğa’nın yönetiminde gerçekleştirilen sergiye atölye öğrencilerinden Hülya Kök, Ela Korkmaz, Semra Serin, Aliye Ağca, Melda Kipritçi, Asya Erden, Sevim Sezer Yüksel, Sultan Bilgin ve Feyyaz Ballıoğlu eserleriyle katıldı. Buğa, “Bu sergideki amacımız alışıla gelmiş sergi geleneğinin dışında yeni bir konsept denemek, karakalem ve füzen portreler ile sergi anlayışına yeni bir boyut getirmektir” dedi.