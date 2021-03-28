banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Dönmez seçildi

Adana’da kurulu bulunan Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez seçildi.

ADANA 28.03.2021, 12:40
3
Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Dönmez seçildi

Adana’da kurulu bulunan Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez seçildi.

Kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez getirilirken, yönetim kurulu

Abdullah Kaçar, Cemal Demirdağ, Mustafa Ekici, İsmet Yüksel, Sertaç Durak, Ali Coşkun, Mehmet Gildir ve Yuşa Davarcı, Mehmet Adil Gültekin, Mustafa Akkuş, Ramazan Çırak, Rıfat Yılmaz, Dr. Uğur Ünaldı ve Zati Durna’dan oluştu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık