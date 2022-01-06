"Kaptanın Seyir Defteri" fotoğraf sergisi açıldı

Su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan’ın farklı denizlerde ve okyanuslarda çektiği su altı fotoğraflarının yer aldığı

"Kaptanın Seyir Defteri” sergisi açıldı.

Adana’da 40 eserini sergileyen Murat Kaptan, scuba ile dalış macerasına 2003 yılında başladığını, hobi olarak başlayan sualtı fotoğrafçılığını 15 yıldır profesyonel olarak yaptığını söyledi. Kaptan, “Ülkemizde Van Gölü dahil tüm dalış bölgelerinde dalış yaptım. Ayrıca Kızıldeniz, Endonezya, Malezya ve Filipinler’de ileri seviyede dalışlar yapıp fotoğraflar çektim. Özellikle çocukların doğaya karşı farkındalıklarını arttırmak için 10 adet kişisel sergi açtım” dedi.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül alan, panellere katılan ve dergilerde röportajları yayınlanan Murat Kaptan’ın sergisi 15 Ocak 2021 tarihine kadar Altınoran Galeri’de görülebilecek.