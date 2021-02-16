Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kümelenme çalışmalarından birisi olan, Kamu-AOSB-Üniversite İşbirliği” toplantısı düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sınırlı sayıda katılımcının olduğu ve pandemi kuralları kapsamında AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, kümelenme çalışmalarının amaçlarına dikkati çekti. Akpınar, “Kümelenme ile bölgede bulunan firmaları faaliyet gösterdikleri sektörde tek çatı altında birleştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği geliştirilmesini sağlamak ve ihracata yönelik teşviklerin kullanımını artırmak gibi çeşitli unsurları hedeflediklerini bunun yanı sıra katma değerli ürün üretme ve AR-GE proje sayısı artışı ile doğrudan ilgili olan üniversite-sanayi işbirliği daha da artırılarak bölgemizin ve ilimizin kalkınması hususunda destek sağlanması, ülkemizin ise bu sektörlerde dünya çapında rekabet edilebilir ve söz sahibi bir yapıya gelmesi için ortak faaliyetler yürütülmesi adına önemli adımların atılması temel amaçlarımızdandır” dedi.

Akpınar, OSB Bölge Müdürlüğü olarak verdikleri yeni hizmetler kapsamında oluşturdukları kümelenme çalışmalarını sadece bölgedeki sanayicilerle sınırlı tutmadıklarını, Adana’da faaliyet gösteren firmaları da dahil edip, toplumsal kalkınmaya ön ayak olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Medikal kümelenmeye dahil olan 20 firmadan 17’sinin bölge içinde, 3’nün ise bölge dışından olduğunu belirten Bölge Müdürü Akpınar, “Bölge içi bölge dışı ayrımı yapmamak suretiyle üniversitelerle birlikte yeni bir ekosistemin oluşumuna katkı sağlama niyetindeyiz” dedi.

2019’un sonuna doğru üniversiteler ile çalışmaya başladıklarını anımsatan Akpınar, bu kapsamda akademisyenlerle sanayicileri bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada yapmak istediğimiz; üniversitenin bilgi birikimi ile sanayicilerimizin faaliyet alanları ve ihtiyaçlarını tespit etmek suretiyle kalkınmalarına yardımcı olmaktır” diye konuştu.

İletişimin önemi

Bugün verdikleri çabanın ilerleyen süreçte öneminin daha iyi anlaşılacağına inandıklarını belirten Akpınar, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki süreçlere güçlü firmaların çıkarılması çabasındayız. Ancak, genel toplumsal yapımıza baktığımızda iletişimimizin çok güçlü olmadığını görüyoruz. Oysa rekabet edilebilir düzeyi yüksek olan ülkelerdeki firmaların iletişim halinde olduğunu, ihtiyaçlarını birlikte gidermeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Biz bu kümeler vasıtasıyla birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye, birlikte yol almaya çalışıyoruz. Bunun için de AOSB olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve firmalarla birlikte yürüyoruz.”

Katılımcı firmalara da seslenen Akpınar, hayata geçirdikleri bu oluşumun başarılı olmasında katılımcı firmaların isteğinin öneminin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Kümeyi bir örgüt olarak ilerlettiğimizde, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılacak her türlü etkinlikte karşınıza çıkacak muhataplar sizleri daha ciddiye alarak dinlemeye başlayacaklar. Buna inanmanızı, özverili olmanızı bekliyoruz. Karşınıza çıkacak maliyet kalemlerinden korkmayın, önümüzdeki süreçte bunları fazlasıyla geri alacağınızı belirtmek isterim. KOSGEB üzerinden başvurduğumuz proje ile yurt dışındaki kümelerle işbirliği kurmaya başladık. Bu süreçte bu yıl içerisinde firmalarımızın iletişimini güçlendirmek suretiyle ürünlerimizi daha fazla ihraç edebileceğiz. Bu süreçte karşımıza çıkacak sorunları akademisyenlerimizle çözmeye çalışacağız. Elimizden geleni aklımızdan geçeni yapmaya gayret göstereceğiz. Biz sizden ‘şu eksiğiniz var, şunu da yapmalıyız’ sözünü duymak isteriz. Bunu söylediğinizde birlikte hareket etmenin meyvelerini toplamaya başlayacağız.”

AIP Medikal Küme Koordinatörü Doç. Dr. Esen Yıldırım, AOSB bünyesindeki medikal kümelenme ile ilgili kamu kuruluşlarını da bilgilendirmek amacıyla düzenledikleri toplantının katılımcılarına teşekkür ederek, kümelenme kapsamında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile hayata geçirmek istedikleri projeler konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Yıldırım, 2020’nin Eylül ayında başladıkları çalışmalarda, kamu kurumlarının desteklerini kendilerinden esirgemediğini, özellikle KOSGEB’in büyük desteğini gördüklerini belirterek, “Bünyemizde 16 tane KOBİ, 2 tane de girişimcimiz bulunmakta. AOSB Proje Destek Ofisi’nin katkılarıyla Adana’yı gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki kaynaklardan faydalandırma çabasındayız” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Teknoloji Şube Müdürü Metin Oğuz, 2020’nin dünya için hayırlı bir yıl olmadığını, yaşanan pandemi sürecinde medikal sektörünün öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa AOSB Bölge Müdürlüğü’nün kentimiz ve ülkemiz için böylesine faydalı faaliyetlerinde yanında olduğumuzu bildirmek isteriz” dedi.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de konuşmasının başında aslında böyle bir organizasyon için geç bile kalındığını belirterek, AOSB Bölge Müdürlüğü’nü bu çalışmasından dolayı tebrik etti. Ekiz, “Bu tür kümelenmelerin sektörlerin önünü açacağına inanıyoruz. Bu çalışmalar ülkemizin ihracat ve istihdamına büyük katkılar koyacaktır. Güçlü bir Adana için çok güzel düşünülmüş bir çalışma var burada. AOSB Bölge Müdürlüğü ve çalışanları ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Desteğimiz her zaman yanınızda olacak” dedi.

5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer ise,

AOSB Bölge Müdürlüğü’nün gerek üniversiteler ve gerekse kamu kurumlarıyla işbirliğinin çok kıymetli olduğunu, basın olarak kendilerini de bu çalışmaların başarıya ulaşmasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini bildirdi.

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ile medikal kümelenme firmalarının katıldığı toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak, kümelenme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, konuşmacılara plaket vererek, teşekkür etti.