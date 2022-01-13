Kadınların ürettiği atom salatası market raflarında

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle kurulan Meryem Kadın Girişim-Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği 130 bin adet atom salata bir zincir marketin raflarında satılmaya başlandı.

Doğa dostu ve sürdürülebilir tarım teknikleriyle kadın tarım emekçileri tarafından yetiştirilen hasat tazeliğindeki ürünler, marketlerdeki yerini aldı. İlk etapta 400 kasa atom salata satın alan zincir market, toplamda 130 bin adet atom salata alımı yapacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından üretimi ve kadını desteklemek amacıyla kurulan Meryem Kadın Kooperatifi’nden tedarik edilen ve dikiminden hasadına kadar olan süreçte kadın tarım emekçilerinin dokunuşuyla üretilen atom salatalar, tüketicilerle buluştu.

Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Nur Yıldız, “Tarımda kadınların güçlenmesi ve girişimciliğin artmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan alımlar kadın tarım emekçilerimize umut oluyor. Bu kapsamda; ürettiğimiz ürünlerin tamamı olan 130 bin adet atom salatanın market müşterileriyle buluşacak olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.