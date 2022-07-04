Kozan ve Çevresi Sosyal ve Kültür Vakfı (KOZVAK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadınlararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahibini buldu.

Ödül töreninde konuşan KOZVAK Başkanı Duru Çiftçi, Kozan ve çevresinin kadınların objektifine yansıyan kareler ile ilçenin tarihi doğal zenginliklerine dikkat çekildiğini belirterek, “Geleneksel hale getirdiğimiz yarışmamıza bu yılda oldukça yoğun katılım oldu. 367 kadın fotoğrafçımızın objektifine yansıyan kareler jüri huzurunda oylandı ve 41 fotoğraf karesi sosyal medya üzerinden halk oylaması ile belirlendi. Yarışmada Funda Toğuşlu’nun "Yer gök göller" fotoğrafı birinci olurken bölgemizde yaşanan yangınların ardından İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül’ü kadrajına yansıyan "Acıların ardından doğan ışık" fotoğrafı ikincilik ödülünü, Feke ilçesi "Konakkuran" doğa manzarası ile Nisanur Aslan üçüncülük ödülünü alarak dereceye girmeye hak kazandı” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye girenleri ödülleri takdim edildi.