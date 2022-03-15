Kadınlara "Kapasite Geliştirme Eğitimi"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Hayata Destek Derneği iş birliği ile Meryem Kadın Kooperatifi yararlanıcılarına Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Meryem Kadın Kooperatifi yararlanıcılarına yönelik düzenlenen Kentsel Hizmetlere Erişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi, Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Atölyede, ihtiyaç sahibi kadınların geçim kaynaklarına erişimlerini destekleyerek güçlendirmek için çalışan Meryem Kadın Kooperatifi yararlanıcıları, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri ve Hayata Destek Derneği avukatları ile sosyal çalışmacılar tarafından bilgilendirildi.

Kentsel Hizmetlere Erişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi’nde Türk ve yabancı uyruklu yararlanıcılarının faydalanabileceği hizmetler anlatıldı. Atölyede göç eden kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kenti tanıma, hizmet almak için hangi kurumlara başvuracaklarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Daire Başkanlığının faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Ayrıca yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların güçlendirilmesi ile ilgili yaptığı çalışmalara, belediye tarafından sağlanan kentsel hizmetlere ve göçmenlere yönelik sunulan hizmetlere değinildi.

Kentsel Hizmetlere Erişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi’ de Hayata Destek Derneği’nden avukat ve sosyal çalışmacı tarafından eğitim, kayıt, eğitim, sağlık ve barınma gibi konuların yanı sıra adalete erişim, koruma hukuku ve aile hukuku gibi yasal konuları aktarılarak temel haklara ve hizmetlere erişmeleri için gerekli bilgilendirme yapıldı.