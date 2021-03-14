Kadınlara "hijyen paket" desteği

Seyhan Belediyesi dezavantajlı mahallelerde yaşayan “ihtiyaç sahibi” vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Seyhan Belediyesi’nden talepte bulunan dezavantajlı mahallelerde sosyal yardıma ihtiyacı bulunup kadınlara “hijyen paketi” desteği veriyor.

Dağıtılan hijyen paketleriyle, şiddete uğrayan ve ihtiyaç sahibi kadınların ekonomik açıdan önemli bir maliyet olan hijyenik ürünlere erişimi sağlanıyor.

Önemli bir maliyet olan hijyen ürünleri konusunda aile bütçesinde destek olunurken, korona virüsle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan hijyen konusunda duyarlılık oluşturuluyor.

“Krem, bulaşık deterjanı, el sabunu, banyo sabunu, tuvalet kağıdı, antiseptik dezenfektan, diş macunu, diş fırçası, pamuk, kulak çöpü, şampuan, kadın bağı, tırnak makası, küçük ayna, havlu, lif, günlük ped ve çöp torbası”ndan oluşan hijyen paketleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde Seyhan Belediyesi’ne başvuruda bulunan 1000 ihtiyaç sahibi kadına ulaştırıldı.