Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 - Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-Off maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Antalya Muratpaşa Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla 2’de 2 yapan Çukurova Belediyesi Final Four öncesi büyük avantaj yakaladı.

Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-Off maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Antalya Muratpaşa Belediyespor’u konuk etti. İlk maçta Gaziantep Adam Voleybol’u zorlu geçen maç sonunda 3-2 yenen Adana ekibi, bugün ise Antalya Muratpaşa Belediyespor’u 25-23, 22-25, 24-26, 25-18, 15-13 setlerle 3-2 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü yarı final son maçında ise 24 Mart Perşembe günü İstanbul BŞB ile oynayacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Adam Voleybol, İstanbul BŞB takımını 3-2 mağlup etti. 2 grup halinde oynanan maçlar sonunda 2 takım seneye Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.