Kadın sanayicilerden eğitime destek

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) bünyesinde 2016 yılından beri hizmet veren Kadın Sanayiciler Platformu, Adana iş dünyasını eğitime dair önemli bir sosyal sorumluluk projesi için bir araya getirdi.

Kadın Sanayiciler Platformu’nun eğitime destek için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi çerçevesinde Adana iş dünyası da seferber oldu.

Platformun teknolojik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla A’dan Z’ye yenileyeceği Misis’teki bir anaokuluna yardım amacıyla düzenlenen gala, geniş bir katılımla gerçekleşti.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan, Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Bölge Müdürü Erksin Akpınar ile iş dünyasının saygın temsilcilerinin katıldığı galada, eğitim için tek yürek olundu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gecenin anlam ve önemini belirten konuşmasında, eğitime desteğin önemine vurgu yaptı. Başkan Sütcü, toplumların geleceklerinin eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılı olduğunu belirterek, “Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirleyecektir. İyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırımdır. Eğitim ve eğitim kalitesi ülke ekonomisinin kalkınması ve bunun sürdürülebilir olması bağlamında büyük katkı sağlar" dedi.

Kalkınmanın sağlanmasının en önemli göstergesi olan eğitim seviyesinin iyileştirilmesinin aynı zamanda toplumların ekonomik, sağlık, kültürel ve çevresel anlamda gelişmelerinin yolunu açacağını ifade eden Sütcü şunları kaydetti:

"Bizler de Adana Organize Sanayi Bölgesi olarak katılımcılarımıza sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanlarının tamamını sağla yetinmiyor, yaşadığımız çevreye de katkı sunmayı görevlerimiz arasında sayıyoruz. Kurum kültürü ve kurumsal değerleri önemseyen hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeyde tuttuğumuza inanıyoruz. Hepsinden önemlisi: sadece bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunma çabalarıyla yetinmiyor, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni de budur. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik ise AOSB’de kadın sanayici ve üst düzey kadın yöneticilerden oluşan yaklaşık 70 üyeleri olduğunu belirterek, kuruluşlarından bugüne sosyal sorumluluk projelerinin öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi. Çelik, “Platform olarak altı yıldır doğamıza, çevremize, yaşlılarımıza, genç sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene bunu bir sosyal yardım projesi ile taçlandırmak istedik. Alan olarak eğitimi seçtik ve OSB çevresindeki okullara odaklandık. Misis’teki bir anaokulun binasını yenilemeye karar verdik” dedi.

Fiziksel olarak kötü durumdaki anaokulunu yenilemek için 2.5 milyon lira gerektiğini ifade eden Çelik, “İlk parayı kadın sanayiciler olarak aramızda topladık ve ardından bir yardım galası planladık, sponsorluklar belirledik. Ana sponsorumuz OSB Başkanlığı. Platformun kuruluşundan bu yana AOSB Başkanı Sayın Bekir Sütcü ve tüm yönetim kurulumuz çalışmalarımıza destek veriyor. Bu destekler ve sizlerin bugün burada bizimle birlikte olmanızdan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yeniden inşa edecekleri okulun sürdürülebilir ve teknolojik özelliklere sahip olacağını belirten Ayça Çelik, şu bilgileri verdi:

“Okulda bugüne kadar tek sınıfta eğitim veriliyordu, üç sınıf olacak. Yaklaşık 40 çocuk kapasiteli ve büyütülebilecek bir konsept hazırladık. Sürdürülebilirlik ve teknolojiye önem verdik. Çatısına güneş enerjisi sistemi kurulacak, bahçede damla sulama olacak. Depreme dayanıklı ve farklı bir mimari tasarımla yapılacak. Toplamda 150 metrekare alandaki sınıflar perdelerle birbirinden ayrılacak, perdeler açıldığında mekân oyun alanına dönüşebilecek. Çocukların teknolojiye yakın olması için düzenli eğitimler verilecek, biz de çocukların ‘manevi annesi’ olacağız.”

Ayça Çelik, açık arttırmalarla birlikte toplamda 2.500 milyon TL bağış toplanan baloya katkı sunan tüm eğitim gönüllülerine Kadın Sanayiciler Platformu yönetimi ve üyeleri adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından gecenin ana sponsoru AOSB Bölge Müdürlüğü, Altın Grubu sponsorlar Zahit Alüminyum, Beta Transformatör, Peros, Gümüş Grubu sponsorlar Oğuz Tekstil, Göktekin Enerji, Ali Değişmez A.Ş. ile Bronz sponsorlar Ulusoy Tekstil, Ankutsan, Borsan, Çukurova Reklam, Germaksan, Sepaş, Şenpiliç firmalarına ve Mimar Kesra Mansuri’ye plaketlerinin sunulmasının ardından ünlü sanatçı Selami Şahin konser verdi.