Kadın kooperatiflerinin ürünleri bu mağazada sergileniyor

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kadın kooperatiflerin hünerli ellerinden çıkan ürünlerin yer aldığı satış mağazasında kooperatif üyeleri ve gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Adana Kadın Kooperatifleri Birliği’nin tarihi Büyük Saat civarındaki Ziyapaşa Parkı yanında kurulan birlik satış mağazasında sergilenen kadınların el emeği ürünleri, düzenlenen kahvaltı etkinliği ile tanıtıldı. Mağazayı gezen Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile Olgunlaşma Ensitüsü Müdürü Seher Coşkun kadın kooperatiflerinin hünerli ellerinden çıkan tekstilden, gıdaya ve dekorasyona kadar farklı alanlarda üretilen çok sayıda ürün ile ilgili Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış’tan bilgi aldı.

Adana’daki birlik satış mağazasının Türkiye’de tek olduğunu kaydeden Kan, "Kent merkezinde olması dolayısıyla insanların bu ürünlere ulaşımı da daha kolay oldu. Bu projede Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Olgunlaşma Enstitüsü’de bizlere destek verdi. Çukurova ve Toroslar’da çalışkan, başarılı ve çok yetenekli kadınlarımız var. Ancak evlerinde kendilerini geliştirme ve satış noktasında çok fırsat yakalayamıyorlardı. Bu noktada burası kadınlarımız için güzel bir fırsat oldu. Portakal Çiçeği karnavalında günlük ciromuz 10 bindi. Bine yakın ürünün bulunduğu mağazada rakam değişmekle birlikte günlük ciro 4-5 bini buluyor" dedi.