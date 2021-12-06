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"Kadın İsterse" paneli

Seyhan Belediyesi tarafından, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Kadın İsterse” konulu panelde, kadınların başta siyaset olmak üzere yaşamın her alanında çok daha fazla olması gerektiği vurgulanarak, demokratik ve çağdaş bir Türkiye için birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

ADANA 06.12.2021, 12:51
"Kadın İsterse" paneli

Seyhan Belediyesi tarafından, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Kadın İsterse” konulu panelde, kadınların başta siyaset olmak üzere yaşamın her alanında çok daha fazla olması gerektiği vurgulanarak, demokratik ve çağdaş bir Türkiye için birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Selman-ı Pak Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin kolaylaştırıcılığını Belediye Başkan Yardımcısı Av. Rukiye Çinkılıç yaptı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet’in en önemli devrimlerinden biri olduğunu vurgulayan Çinkılıç, Başkan Akif Kemal Akay’ın göreve gelmesinin ardından Seyhan Belediyesi’nde üç kadın başkan yardımcısının görev yaptığına işaret etti.

Kadın mücadelesinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Çinkılıç, “Bu iş bir ekip işi. Rakip değil ekip olmamız lazım. Kadınlar olarak o kadar azız ki. Israrcı ve inatçı olarak bugünlere geldik. Keşke böyle olmasaydı. Keşke toplumumuzda toplumsal cinsiyet bakış açısı yaygınlaşmış olsaydı ama bunu bizler sağlayacağız” dedi.

Siyasette eşit temsiliyet için siyasi partiler kanununda değişiklik yapılması yönündeki kanun teklifinin TBMM’de reddedildiğini anımsatan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Bu kadar önemli bir konuda dahi maalesef Meclis’te yine erkek bakış açısı altında oylanıp ‘hayır’ diye geçti. Ama asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan meclis üyelerimize, dernek başkanlarımıza, mücadeleci kadınlarımıza, muhtarlarımıza çağrımızdır. Bunun arkasında olmamız gerekiyor. Meydanı bu şekilde bırakmayacağız. Erkeklerin de haklarının korunması adına yüzde 50 temsiliyet son derece önem taşıyor. Eşit temsiliyet insan hakkıdır aynı zamanda. Hem demokratik çağdaş bir ülkeyi kurgulamak adına dünyada bir ilki olacaktı. Çok önemli, mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Toplumda kadınların yönetici olmasının kabullenilemediğine dikkati çeken Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 112 mahallesi olan Ceyhan’da sadece bir kadın muhtarın görev yaptığını kaydetti.

Toplumsal yaşamda kadınların her işi yapamayacağına dair bir kanının var olduğuna işaret eden Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Yasemin Çelik, kadınların istedikten sonra her işi başarıyla yapabileceğini vurguladı. Çelik, “Kadınlar olarak dışlanıyoruz, dışarı atılıyoruz. Bizlerin kendi mücadelesi, kararlılığı ve inancıyla yapabiliriz. Bu şekilde yola çıkarak, yaptığımızı da göstererek bu yolda bir yerlere varabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Doğan Cüceloğlu’nun yaşam öyküsünü kitaplaştırdığı Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, köyde geçen çocukluğundan bugünlere nasıl geldiğini katılımcılara anlattı. Çelik, “Köyde kızlar büyük 13’üne, 15’ine gelmeden gelin giderler. Ona sadece nasıl ev kadını olacağı öğretilir. O da çağdaş bir kadın değil; hizmeti nasıl yapacak, yemeği nasıl yapacak, evi nasıl temizleyecek? Kitap onun neyine gerek? O hizmet için var köylerde. Kız çocuklarının hizmet eden, itaat eden bir köyünden çıkıp bugün karşınızda 2009 yılından bu yana muhtar olan güçlü bir kadın var, şükürler olsun. Tabi ki sizlerin desteğiyle” diye konuştu.

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