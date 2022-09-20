"Kadın Eli" birimi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye ekiplerinin ilçede dayanışmayı büyüttüğünü söyledi.

Başkan Erdem, belediye bünyesinde hizmet veren ‘Kadın Eli’ birimi, ilçenin her bölgesinde vatandaşlara destek sağladığını belirterek, “Ekiplerimiz örneğin tarlada biber topluyor. Şu an salça mevsimindeyiz. Kadın Eli ekibimiz Ceyhanlılarımızın salça yapım sürecinde yanında yer alıyor. Özenle alınan koparılan biberler, domatesler organik salça halini alıyor. Kızlarımız Ceyhan’a önemli bir kültüre sahip ekmek yapımında ailelerimize yardım ediyor. Yufka açıyor, sacda ekmek yapıyor” dedi.

Ceyhan ilçesinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Erdem, “Örnek olması ümidiyle belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kadın Eli birimimiz ilçemizin dört bir yanını gece gündüz dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere her türlü desteği sunuyor. Elbette yolumuzu, parklarımızı, sosyal kültürel etkinliklerimizi, kaldırımlarımızı göz ardı etmiyoruz, ilçe genelinde temizliği elden bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Erdem, “Çünkü biliyoruz ki kadının elinin değdiği her şey çok farklı ve çok güzel oluyor. Bir kadın belediye başkanı olarak anne şefkati ile ve Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda hizmetimizi gururla, onurla sürdürüyoruz” diye konuştu.