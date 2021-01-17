Kadın Dayanışma Merkezinde kadınlara katkı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kadın Dayanışma Merkezinin, kadınların sosyal uyum, mesleki anlamda profesyonelleşme ve hobilerini geliştirmeleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Akay, Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret ederek faaliyetleri takip etti. Akay, bir yandan dil bariyerlerini ortadan kaldırmak diğer yandan ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edinmek isteyen kadınların, merkezde yürütülen mesleki eğitimler kapsamındaki üretimlerini inceledi. Başkan Akay, “Kadın Dayanışma Merkezi kadınların sosyal uyum, mesleki anlamda profesyonelleşme ve hobilerini geliştirmeleri için çok önemli” diyerek kültürel mirasın da ürünlere yansıtılmasının önemine değindi.

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların sosyal uyumunu destekleyerek, mesleki eğitimlerle profesyonelleşme seviyesine ulaşmalarını hedefliyor. Böylece, toplumda ihtiyaç duyulan sosyal uyumun sağlanması adına bir örnek model oluşturuyor. Merkez, özellikle bölgede yaşayan yerel halk ve yaşadıkları ülkelerden zorunlu olarak ayrılmış olan ve toplumun her kesiminden kadınlara hizmet veriyor.

Sabun üretimi, dikiş, resim ve seramik atölyeleri ve Türkçe kurslarının yanı sıra merkeze gelen kadınlar, çocukları için kreş eğitimi, psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, önümüzdeki dönemde kadınların ihtiyaç duyduğu yeni ve farklı atölyeler ile sürdürülebilir projelerle çalışmalarına devam etmeyi amaçlıyor.

Merkezin tüm faaliyetleri, Avrupa Birliği (AB) ve Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından ortak finanse ediliyor.