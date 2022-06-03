JÖH ve komando uzman çavuşlara ‘Muharip Sağlık Eğitimi’ verildi

Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Batman, Gaziantep ve Kilis’te görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando uzman çavuşlar, 3 ay boyunca ’Muharip Sağlık Kursu’ aldı. 210 saati uygulama olmak üzere toplam 360 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan uzman çavuşlara sertifikaları törenle verildi.

Törende konuşan Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar kursa katılan askerlere seslenirken “Kursa olan ilginiz, çok başarılı sonuçlar almamızı sağladı. Umarız öğrendiklerinizi uygulamak zorunda kalmazsınız ama gerektiğinde can kurtaracak olacağınızı bilmek bizleri mutlu ediyor. Sizler sahadaki görevlerinizde vatan borcunuzu öderken, bizde verdiğimiz eğitimle faydalı olabildiysek bundan gurur duyarız” dedi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Taşkın Keleş de eğitimi veren hekimler ve hemşireler ile sınavları başarıyla geçen askerlere teşekkür etti. Törende daha sonra uzman çavuşlara sertifikaları verildi.

Kurs Koordinatörü Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Akkan Avci ve hemşire Rukiye Demirci tarafından verilen eğitimlere Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerinde görev yapan 49 sıhhiye uzman çavuş katıldı. Teorik eğitimlerle başlayan kurs, uygulama eğitimleriyle devam etti. Kursta, yaralanmalar ve acil müdahale gerektiren diğer durumlarda yapılması gereken ilk yardım, kalp masajı, suni teneffüs, damar yolu açma başta olmak üzere taktik sahada yaralanmalara müdahaleler konusunda tam eğitim verildi.

Törene Adana Şehir Hastanesi başhekim yardımcıları, hekimler, hastane yöneticileri, Adana Kamu Hastaneler Birliği Başkan Yardımcısı Nigar Dal, Adana İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Taşkın Keleş ve eğitim alan askerler katıldı.