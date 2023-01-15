JMO’dan yeraltı suları çalıştayı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Türkiye geneli yapılacak olan “Yeraltı sularının kullanımında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” çalıştayı öncesi, bağlı şubelerde yerel çalıştaylar gerçekleştirildi. Adana ve çevresinde Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube tarafından gerçekleştirilen yerel çalıştayda, bölgenin yeraltı su kaynakları, kullanımdaki sorunlar ve yerel çözüm önerileri raporlaştırıldı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Adana Şube’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güler’in yaptığı “Yerel Çalıştay”a Devlet Su İşleri (DSİ) , İLBANK, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Tarım İl Müdürlüğü, Sulama Birlikleri, Çukurova ve Mersin Üniversitelerinden bilim insanları, Serbest Bürolar, ilgili paydaşlar ve oda üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Jeoloji Mühendisleri Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, sıcaklık artışı, kuraklık, aşırı ve düzensiz yağışlar nedeniyle oluşan seller, deniz seviyesinin yükselmesi gibi giderek ağırlaşan sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de yeraltı suyu yönetimi ve politikaları bakımından yeni bir bakış açısının acilen ele alınması gerektiğine işaret eden Dr. Tatar, “Amacımız yeraltı sularının stratejik önemine dikkat çekmek ve korunması için altyapı hazırlamak. Ayrıca tüm Yerel çalıştayların değerlendirilmesinin yapılacağı ve ülke genelini kapsayacak genel bir çalıştay ile de sonuçların kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Tatar daha sonra bölgede yapılan yerel çalıştayda elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Dr. Tatar şu bilgileri aktardı:

”Bölgemiz iklim değişikliğinden ve kuraklıktan aşırı derecede etkilenmektedir. 2022 yılı Aralık ayı son 50 yılın en sıcak ayı oldu, yağış rejimi değişti ve yağışlar azaldı. İklim değişimi ve kuraklıkla küresel olarak mücadele edilmeli, fosil yakıtların kullanımının azaltılması, toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması ve temiz enerji üretiminin artırılması gerekmektedir. Bölgemizde yeraltı suyu kalite problemi bulunmaktadır. Bazı bölgelerde özellikle yüksek nitrat ve tuzlanma problemi mevcuttur. Aşırı gübre kullanımının azaltılması/kontrol altına alınması, tarımsal ve endüstriyel aktivitelerin kontrollü yapılması, atıkların kontrol edilmesi, fosseptik kuyularından yeraltı sularına kirletici sızmasının engellenmesi gerekmektedir. Deniz suyu girişimi nedeniyle meydana gelen tuzlanma, aşırı yeraltı suyu çekimi nedeniyle su seviyelerinin deniz seviyesinin altına düşmüş olması, kayıt dışı açılan ve işlevini kaybetmesinden dolayı terk edilmiş kuyular, iklim değişimidir. Yeraltı suyu arama ve kuyu açma faaliyetlerinde mutlaka jeoloji mühendislerinin görev yapması ve kuyuların belli bir teknik destekle açılması gerekmektedir. Kaçak kuyu açılmasının önlenmesi ve ruhsatsız olarak açılan kuyuların da DSİ tarafından kayıt altına alınması ve bölge çapında bir envanter oluşturulması gerekmektedir.”