Jandarmadan okul önlerinde denetim

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencileri okul önlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir süreç içerisinde bulunmalarını hedefleyen uygulamada, Gaziköy Mahallesinde okul önlerinde ve okul servis araçlarında denetim ve kontroller yapıldı.

Kozan İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık’ın da katıldığı uygulamada gerekli kontroller çerçevesinde öğrencilere ve okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulamada Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğitimli narkotik köpeklerle araç kontrolünde denetimlere katıldı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının eğitim öğretim dönemi boyunca bölgedeki denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.