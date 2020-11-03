banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

ADANA'DA JANDARMA BÖLGESEL HUZUR-GÜVEN UYGULAMASI YAPTI. UYGULAMALARDA, 45 GRAM ESRAR MADDESİ, 3 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 72 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 1 ADET RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ, 44 ADET AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ, 4 ŞİŞE SAHTE İÇKİ, 20 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

ADANA 03.11.2020, 11:14
2
Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

Adana’da jandarma Bölgesel Huzur-Güven uygulaması yaptı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korana virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bölgesel Huzur-Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 565 şahıs ve 456 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı, çeşitli trafik suçlarından 16 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca korana virüs tedbirlerine uymayan 17 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3