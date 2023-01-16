Jandarma suçlulara göz açtırmadı

Adana’da jandarma, geçen yıl yaptığı çalışma ve operasyonlarda suçlulara göz açtırmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2022’de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 671 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 57’si kurusıkı 152 tabanca, 199 av tüfeği ve 100 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda 185 kilo 220 gram esrar, 24 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 5 gram eroin, 230 gram kokain, 14 bin 573 uyuşturucu hap, 9 bin 712 kök Hint keneviri bulundu. Operasyonlar neticesinde olaylara karışan 988 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan şahıslar tedavilerinin yaptırılması için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) yönlendirildi.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında da 5 bin 187 litre kaçak ve sahte içki, 11 milyon 813 bin 420 makaron, 34 bin 635 paket kaçak sigara, 26 ton 729 kilogram kaçak tütün, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 87 eser ve 206 sikke ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde de kontrol edilen 1 milyon 243 bin 604 araçtan 16 bin 611’inin sürücüsüne çeşitli eksiklikleri nedeniyle ceza kesildi, 4 bin 86 araç trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ise geçen yıl 176 olayı aydınlatarak şüphelilerin yakalanmasına katkı sağladı,