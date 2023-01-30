Jandarma ekipleri seminerlerle vatandaşları bilgilendirdi

Adana’da jandarma ekipleri tarafından bir yıl içerisinde düzenlenen seminerlerde 89 bin 866 kadına ’Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi’ ile ilgili yönelik bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen yıl Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi, Uyuşturucu ile Mücadele, İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarla Mücadele ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma faaliyetleri çerçevesinde seminerler düzenlendi. Düzenlenen seminerlerde 89 bin 866 kadına Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda Kadın Destek Sistemine (KADES) yapılan 231 ihbara da müdahale edildi. Bin 82 vatandaşa ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitiminin verildiği seminerlerde, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 72 bin 953 kişiye de UYUMA mobil uygulaması yüklendi. SİBER farkındalık çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki bin 687 öğrenci ve vatandaşa İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarla Mücadele, Kişisel Korunma Tedbirleri, Güvenlik İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Dijital, Mobil Oyunlar, Dolandırıcılık’ konularında eğitim verildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından okullar başta olmak üzere STK ve gönüllü vatandaşlara yönelik Çevre, Doğa ve Hayvanların Korunması ile Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme sunumları yapıldığı bildirildi.