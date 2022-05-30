İzciler ve kampçılar Yaza Merhaba Kampı’nda buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı “Yaza Merhaba Kampı” ile izci grupları ve kampçılarla bir arada kamp etkinliği düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez organize edilen ve Merkez Park’ta bir gece gerçekleşen etkinliğe 100’ün üzerinde çadır ile 300’e yakın kampçı katıldı.

Anadolu İzcilik Federasyonu’nun da destek verdiği etkinlikte çocuklar için oyun alanları, ödüllü yarışmalar, film gösterimi, sportif aktiviteler ile birlikte izcilik eğitimleri verildi.

Kamp ateşini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bürokratları ile birlikte kampçılar yaktı. Kamp ateşi duası edilerek ateş başında müzik dinletileri ile keyifli anlar yaşandı.

Ertesi sabah yoga ile başlayan kamp günü çocuklar için geleneksel oyunlar ile son buldu.