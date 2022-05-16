İzciler kampta buluştu

Yüreğir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yüreğir Millet Bahçesi’nde ‘İzci Kampı’ kurdu.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘19 Mayıs Spor Şenliği’ kapsamında 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 75 çadırın kurulduğu İzci kampında ilçe geneli 10 okuldan 160 izci bir araya geldi.

İlk günün yağmurlu ve soğuk geçtiği kamp her türlü zor şartlara rağmen devam etti. 2’nci ve 3’üncü gününde havanın da güzel olmasıyla neşenin ve eğlencenin bol olduğu kampta izciler yıl boyunca öğrendiği bilgileri uygulama imkanı buldu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Yılmazel, Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ceyhun Öktem, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ve okul müdürlerinin katıldığı etkinlikte kamp ateşi etrafında söyleşiler yapıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘İzcilik Kampı’ etkinliğine katılan tüm izcilere teşekkür etti.