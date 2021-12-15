"İstibdat Kumpanyası"nın prömiyeri yapıldı

Yazarlığını Uğur Saatçi’nin yaptığı, yönetmenliğini İlter Şen’in üstlendiği ‘’ İstibdat Kumpanyası’’ adlı tiyatro oyununun Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda prömiyeri yapıldı.

Sultan Abdülhamit döneminde geçen iki perdelik komedi dalındaki oyun Adanalı tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının yaklaşık 5 ay süren provaların ardından sahnelediği oyunu, yazar Uğur Saatçi de Adanalı sanatseverlerle birlikte izledi. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun sonrası, Saatçi ve oyunculara çiçek takdim edildi. İstibdat Kumpanyası adlı oyun 22 ve 25 Aralık 2021 tarihlerinde de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun öncesi tiyatroseverlere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Oyunu hazırlayan kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Pandemi döneminde, şehir tiyatroları açısından İstanbul’dan sonra 4 oyunla, en çok oyun sahneleyen il Adana. Adanalılar sanatsever insanlar. Adana’dan bu kadar çok sanatçı yetişmesi tabii ki tesadüf değil. Verimli topraklarımızdan sadece tarım ürünleri değil, sanatın bir çok dalında insanlar da yetişiyor. Böyle olunca tiyatroya olan ilginin kaynağı ortaya çıkıyor” dedi.

Sanatı sevmenin çok geniş bir kavram olduğunu belirten Başkan Karalar, “Sanatı sevmek; insanı, eşitliği, kadın-erkek eşitliğini, barışı, insan haklarını, uygarlığı sevmek ve tüm bunlar için mücadele etmektir. Bugün salonu dolduran tiyatroseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.