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İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki, Oda-Borsa üyelerinin de dahil olduğu 1.5 milyon işletmenin yararlanacağı “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” ile satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sunulduğunu belirterek, bu uygulamanın Adanalı işletmeler için de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

ADANA 22.01.2021, 12:26
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İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki, Oda-Borsa üyelerinin de dahil olduğu 1.5 milyon işletmenin yararlanacağı “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” ile satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sunulduğunu belirterek, bu uygulamanın Adanalı işletmeler için de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

TOBB öncülüğünde, Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı, ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile Halkbank Bölge Koordinatörü Mustafa Atlı, Ticari Kobi Pazarlama Bölüm Müdürü Mesut Bolgül, Adana ve Atatürk Caddesi Şube Müdürleri’nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında Adana Oda - Borsaları adına konuşan Başkan Menevşe, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde gerek hükümetin gerekse TOBB’un getirdiği bir takım yeniliklerle işletmelerin yükünü hafifletme ve risklerini azaltma çabasında olduğunu bildirdi.

Halkbank Paraf ticari kredi kartının, tedarik zincirinin güven içinde işlemesinin yanı sıra işletmelerin vadeli mal alım satımı için yaşadığı finansman sorununa önemli katkı sunacağını vurgulayan Başkan Menevşe, “Bu kart sayesinde çek-senet takibi olmaksızın, tahsilatta yaşanabilecek sıkıntılarla uğraşmadan, güven içinde malı alım satımı yapılabilecek. Satıcı ürününü satarken tahsilat riski yaşamayacak. Alıcı ise 18 ay gibi uzun bir vadede istediği ürünü tedarik etme imkânı bulacak” dedi.

Menevşe, kazan - kazan anlayışının bir örneği olan ve hem alıcı hem de satıcının nakit akışlarını rahatlatacak uygulamanın detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

“Bu kart sayesinde iş dünyası tedarik için bankalardan kredi çekip faizini ödemek zorunda kalmayacaklar. Bir başka ifade ile alıcı firmalar finansmana kolay erişim imkânı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek. Bunun yanı sıra çeşitli indirim ve avantajlı kampanyalar da sunabilecek olan bu kartın avantajlarıyla finansman sıkıntısını bir nebze de olsa alabilecek olan tüccar yatırım ve üretim için teşvik olacak. İş dünyasının ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek.”

Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür eden ATO Başkanı Menevşe, bu kartın tüm üyelere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İş dünyasına yeni bir soluk

“Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" tanıtım toplantısında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, projeyi ‘güzel bir finans modeli’ olarak değerlendirdi. Çek-senet gibi geleneksel yöntemlerin rafa kalktığı yeni sistemin iş dünyasına olumlu yansıyacağını dile getiren Kıvanç, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç ise, TOBB’un büyük küçük fark etmeksizin tüm tüccarları, özellikle devam eden pandemi sürecinde rahatlatmaya ve finans akışında aksamalara neden olamamak için hayata geçirdiği projeleri çok değerli bulduğunu ifade etti. Bilgiç, tüm Adana esnafını ‘yeni nesil ticaret modeli’ olarak tanımladığı “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" projesinden faydalanmaya davet etti.

Halkbank Bölge Koordinatörü Mustafa Atlı, toplantıda projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Atlı, uygulamaya konulan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" ile mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkânının yanı sıra; kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkânı sağlanmasının yanı sıra, nakit taşıma riski gibi operasyonel risklerin ortadan kalkacağını söyledi.

Toplantıda katılımcıların sorularına da cevap veren Atlı, Halkbank’ın sunduğu bu avantajdan faydalanmak üzere tüm Oda- Borsa üyelerini Halkbank şubelerine davet etti.

Toplantının sonunda Oda- Borsa üyelerinin Halkbank tarafından sunulan bu imkândan faydalanabilmeleri adına protokol imza töreni de gerçekleştirildi.
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