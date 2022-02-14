İşaret dili kursuyla engeller kalkıyor

Çukurova Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, daha sağlıklı iletişim kurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İşaret Dili Kursu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı 13 merkezde, 62 branşta meslek eğitimleri verilerek, binlerce vatandaşa yetenek ve iş imkanı oluşturuluyor. İşitme engelli bireylerin toplumla zaman zaman yaşadığı iletişim sorunlarına çözüm olmak, vatandaşların işitme engellilerle rahatça diyalog kurabilmelerini sağlamak amacıyla açılan İşaret Dili Kursu’da yoğun ilgi görüyor. İşaret dilini bilen vatandaşların sayısını attırmak amacıyla açılan, Türk İşaret Dili’nin yaygınlaştırılması da hedeflenen kurslarda, işaret dilinin genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.

Bu kurslar sayesinde, vatandaşlarla işitme engelliler arasında köprü kurulması hedeflenirken, işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu, cümle kurarken İşaret Dili’nin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen engelli bireylerle rahatça bu amaçlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede engellilerin hayatı kolaylaştırılırken, işaret dilini ileri seviyede öğrenip, tercümanlık belgesi alan vatandaşlar ise kazançlı çıkıyor.

Bir aylık eğitim sürecinde kursiyerlere 120 saatlik dersler veriliyor. Eğer devam etmek isteyen kursiyerler olursa, ikinci aşama olan 200 saatlik bir eğitim programı daha uygulanıyor. Bu eğitimden sonra kursiyerler MEB Onaylı tercümanlık belgesi alabiliyor. Bu sayede adliyede, belediyelerde, hastanelerde tercümanlık yapabiliyorlar.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal yaşamda işitme engelli vatandaşlarımızla daha fazla iletişim kurmak, onların dertlerine tercümanlık edebilecek gönüllü vatandaşlarımızı bu kurslarla yetiştirmek çok önemli. Ayrıca bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz kazançlı da çıkacak. Onlara tercümanlık yaparak, aile bütçelerine katkı vermelerini sağlıyoruz“ dedi.

Herkesin bir gün engelli birey olabileceğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Çetin, bu kursların toplumun tüm kesimleri için faydalı olacağına inandığını söyledi.