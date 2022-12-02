İş adamı Abdi Sütcü adının yaşatıldığı okulda anıldı

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen anma töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Memleketi Kayseri’den Adana’ya geldikten sonra çuval ticareti yaparak, bugün dört kıtaya ihraç eden dev bir şirketin temellerini atan, ticaret ahlakı ve yardımsever kişiliğiyle iz bırakan, 1992 yılında ise vefat eden Abdi Sütcü’nün hayatından kesitlerin sunulduğu barkovizyon gösterimiyle başlayan program Abdioğulları şirketlerinin tanıtım filmiyle devam etti.

"En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, anma etkinliğindeki konuşmasına, en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çekerek başladı. Prof. Dr. Tuncel, “Sütcü ailesi babalarına karşı duydukları özlem ve saygıyla onun anısını yaşatmak için Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim olduğu, ülkenin kalkınma ve demokrasi anlayışının ancak iyi eğitilmiş insan gücüyle elde edilebileceği inancıyla çağdaş, gelişen bir Türkiye için eğitime destek olmak amacıyla Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu üniversitemize, Adanamıza ve ülkemize kazandırmıştır. Yapmış oldukları bu çok kıymetli yatırım için üniversitemiz adına ve buradan yetişen, daha güzel bir geleceğe hazırlanan gençler adına teşekkür ediyor, merhum Abdi Sütcü’yü rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz annemizin adına da bir eğitim tesisi inşa edebilmek"

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu ve AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise merhum babasının adının bu güzide kurumda yaşatılıyor olmasından duydukları gururu dile getirerek, “Başta rektörümüze ve hocalarımıza böyle bir eserin katkılarımızla oluşmasında bize gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz annemizin adına da böyle güzel bir eseri eğitim camiasına kazandırmak” ifadelerini kullandı.

Abdi Sütcü anma etkinliği, konuklara ve tüm öğrencilere öğle yemeği ikramıyla sona erdi.