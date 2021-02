İnci: "Asayiş için kentsel dönüşüm önemli"

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentsel dönüşümün asayiş için önemli olduğunu söyledi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği’ne (AKAMDER) iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, Başkan Yardımcıları Ali Tatlıdil, Hilmi Tümer, Mehmet Ali İnan, Şaban Burak, Ziya Yamaç ve AKAMDER üyesi Ayhan Tatlıdil hazır bulundu.

‘Müteahhitlere her türlü desteğe hazırız’

Ziyarette konuşan Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, “İnşaat sektörü yaklaşık 100’ü aşkın yan kurumlara etkisi olan ekonominin başta gelen lokomotiflerinden birisidir. Ekonomide lokomotif görevi olan inşaat sektörünün dolayısıyla müteahhitlerin başarısı büyük önem arz etmektedir. Kurum olarak sektörün temsilcileri olan müteahhitlerimize kapımız her zaman açıktır. Asayişin süreklilik göstermesi için kentsel dönüşümün şart olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşüm sayesinde daha iyi bir yapılanma olacaktır. Bu yapılanmada insanlarımızın hayatı daha iyi şartlara kavuşacaktır. Buda insanlarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına vesile olacaktır. Aynı zamanda dar sokaklar yerini daha geniş sokaklara bırakacak. Bu emniyetin yanı sıra itfaiye içinde kolay çalışma şartları oluşturacaktır. Sektörün aksamaması için her türlü desteğe hazırız. Bu konuda önemli bir konuma sahip bir STK olarak AKAMDER’ in önemli bir görev üstlendiğini görüyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"2021 sektörün atılım yılı olacak"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Halkımızın güvenliği için 24 saat aralıksız görev yapan emniyet teşkilatımızın vatanımızın savunulması ve halkımızın huzurunun tesisi için canla başla takdire şayandır. Göreve geldikten sonra yaptığınız terör, uyuşturucu ve asayiş uygulamaları ile birçok başarıya imza attınız. Başta siz olmak üzere teşkilatta görev yapan polisimizi canı gönülden kutluyoruz. 2021 yılının sektör için büyük bir atılım ve yatırım yılı olacağını biliyoruz. Devletimizin yatırımları artarak devam ediyor. AKAMDER olarak huzur ve güven içinde çalışma ortamı sağlayan Emniyet teşkilatımıza başarılar diliyoruz” dedi.