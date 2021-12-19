İMO 67 yaşında

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, meslek örgütlerinin kuruluşunun 67. yılını, düzenlediği dayanışma etkinliği ile kutladı. 75. Yıl Sanat Galerisinde yapılan etkinlikte meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılı dolduran inşaat mühendislerine plaket ve onur belgeleri takdim edildi.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur törende yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu zorluklardan söz ederek, ekonomik yaşam koşullarının dar ve orta gelirli insanları zorlu bir yaşam içine ittiğini, her geçen gün sorunların katlandığını ve işsizliğin arttığını belirtti.

İnşaat mühendisliği mesleğinin kadim çağlardan beri var olduğunu söyleyen Aksungur, inşaat mühendislerinin insanların doğanın çetin koşullarında güvenli yapılarda yaşayabilecekleri yapıları, yaşamı, ulaşımı kolaylaştırıcı medeniyete kapı açan köprüleri, yolları, viyadükleri, tünelleri inşa ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran İMO Adana Şubesi üyesi inşaat mühendislerine, plaket ve onur belgelerinin takdim törenine geçildi. Mesleğin duayenlerine plaket ve onur belgeleri İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, İMO Denetleme Kurulu Başkanı Murat Özenir, İMO Denetleme Kurulu Üyesi Nebil Yengüner, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Leyla Tan, Ahmet Uncu, Sedat Yıldırım, Ahmet Berdan Dinçyürek ve Onur Batmaz, İMO Adana Şube Geçmiş Dönem Başkanları Abdullah Bakır, Çağdaş Kaya ve Zekeriya Turanbayburt, geçmiş Dönem Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Gıda Mühendisleri Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak tarafından takdim edildi. Gece müzik ve kokteylle devam etti.